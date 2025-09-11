Цены на iPhone приготовились поднять в два раза

Bloomberg: Apple поднимет цены на флагманские iPhone до 2000 долларов

Корпорация Apple начала готовить своих потребителей к повышению цен на iPhone. Об этом заявил авторитетный инсайдер Марк Гурман в колонке для Bloomberg.

Он вспомнил, как в 2017 году Apple представила iPhone X, установив цену в 1000 долларов (85 тысяч рублей). По его словам, тем самым компания создала новый продукт — флагманский телефон за 1000 долларов — и много лет придерживалась этой цены. Гурман заметил, что IT-гигант начал готовить пользователей к тому, что цены на смартфоны скоро будут начинаться с 2000 долларов (170 тысяч рублей).

Автор отметил, что 9 сентября компания представила версию iPhone 17 Pro Max с рекордными двумя терабайтами памяти, оценив девайс в 2000 долларов. «Apple не стала бы устанавливать такую цену, если бы не была уверена, что значительная часть ее клиентской базы готова ее платить», — заключил специалист.

По его словам, ультратонкий iPhone Air за 1000 долларов станет «дорожкой» к первому складному смартфону Apple. Журналист спрогнозировал, что iPhone Fold будет стоить минимум в два раза дороже модели Air. Также он рассказал, что первым «обычным» телефоном Apple за 2000 долларов может стать iPhone 20. Юбилейный девайс, над которым уже работает компания, выйдет в 2027 году.

Ранее в интервью The Wall Street Journal руководители Apple объяснили, почему ультратонкий iPhone Air оказался не хуже флагманов iPhone 17 Pro. Они отметили, что Air выберут те, для кого флагманские модели кажутся слишком мощными и тяжелыми.