Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:32, 24 сентября 2025Силовые структуры

Принесший пачку денег российскому судье за приговор насильнику получил срок

В Москве суд дал 7 лет бизнесмену Площанскому за взятку судье по делу насильника
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Игоря Площанского к семи годам лишения свободы за передачу взятки судье по уголовному делу об изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным в посредничестве во взяточничестве. Помимо срока, его обязали выплатить штраф в размере 25 миллионов рублей. Адвокат Площанского обжаловал приговор.

По данным следствия, в феврале 2024 года бизнесмена задержали сотрудники ФСБ после передачи пяти миллионов рублей судье Одинцовского городского суда Игорю Печурину. Денежное вознаграждение предназначалось за мягкий приговор тренеру Георгию Пучко, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней. Дело рассматривала судья Татьяна Хамкина, и Печурин обещал повлиять на нее, чтобы она назначила тренеру 13 лет заключения.

После получения взятки в отношении Печурина было возбуждено дело о покушении на мошенничество. Его лишили судейских полномочий, однако позже квалификационная коллегия судей Московской области вернула ему статус.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы взял под стражу профессора Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Амину Гараеву, обвиняемую в посредничестве во взятке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбежавший из суда бывший чиновник Росимущества найден мертвым. Его тело обнаружили в туалете консульства Армении в Петербурге

    Песков назвал инициативу Путина по ДСНВ протянутой рукой

    Раскрыты гонорар и райдер Урганта

    МИД Германии сделал заявление после изменения позиции Трампа по Украине

    Германия выразила готовность играть ведущую роль в перевооружении ЕС

    Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

    Топливный кризис в российских регионах усугубился

    Россиянин призывал помогать деньгами бойцам ВСУ и поплатился

    Россиянин описал рейс из Китая на родину фразой «выгнали всех из самолета»

    Медведев заявил о впавшем в альтернативную реальность Трампе из-за его позиции по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости