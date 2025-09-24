Принесший пачку денег российскому судье за приговор насильнику получил срок

В Москве суд дал 7 лет бизнесмену Площанскому за взятку судье по делу насильника

Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена Игоря Площанского к семи годам лишения свободы за передачу взятки судье по уголовному делу об изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным в посредничестве во взяточничестве. Помимо срока, его обязали выплатить штраф в размере 25 миллионов рублей. Адвокат Площанского обжаловал приговор.

По данным следствия, в феврале 2024 года бизнесмена задержали сотрудники ФСБ после передачи пяти миллионов рублей судье Одинцовского городского суда Игорю Печурину. Денежное вознаграждение предназначалось за мягкий приговор тренеру Георгию Пучко, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней. Дело рассматривала судья Татьяна Хамкина, и Печурин обещал повлиять на нее, чтобы она назначила тренеру 13 лет заключения.

После получения взятки в отношении Печурина было возбуждено дело о покушении на мошенничество. Его лишили судейских полномочий, однако позже квалификационная коллегия судей Московской области вернула ему статус.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы взял под стражу профессора Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Амину Гараеву, обвиняемую в посредничестве во взятке.