Силовые структуры
19:14, 22 сентября 2025

Профессора Первого Московского медуниверситета взяли под стражу

Суд арестовал профессора Первого МГМУ имени Сеченова Гараеву по делу о взятке
Любовь Ширижик
Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Савеловский суд Москвы взял под стражу профессора Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Амину Гараеву, обвиняемую в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина арестована на два месяца по ходатайству следователя. В отношении нее возбуждено уголовное дело о посредничестве во взятке.

Гараева проходила клиническую ординатуру в 22-м отделении гинекологии Боткинской больницы. В 2018 году она защитила докторскую диссертацию, пишет ТАСС. В Первом МГМУ профессор преподавала несколько дисциплин на кафедре общественного здоровья и здравоохранения.

Гараева награждена орденом «За заслуги в области медицины и здравоохранения» и медалью «За мужество и гуманизм», отмечает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось об аресте мэра Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого в получении взятки от похоронщиков.

