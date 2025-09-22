Профессора Первого Московского медуниверситета взяли под стражу

Суд арестовал профессора Первого МГМУ имени Сеченова Гараеву по делу о взятке

Савеловский суд Москвы взял под стражу профессора Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Амину Гараеву, обвиняемую в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина арестована на два месяца по ходатайству следователя. В отношении нее возбуждено уголовное дело о посредничестве во взятке.

Гараева проходила клиническую ординатуру в 22-м отделении гинекологии Боткинской больницы. В 2018 году она защитила докторскую диссертацию, пишет ТАСС. В Первом МГМУ профессор преподавала несколько дисциплин на кафедре общественного здоровья и здравоохранения.

Гараева награждена орденом «За заслуги в области медицины и здравоохранения» и медалью «За мужество и гуманизм», отмечает «Коммерсантъ».

