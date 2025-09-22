Российского мэра поймали на взятке от похоронщиков

Суд арестовал мэра Владимира Наумова за взятку в 1,1 млн рублей от похоронщиков

Суд заключил под стражу мэра Владимира Дмитрия Наумова, попавшегося на взятке от похоронщиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, глава города вступил в сговор с двумя жителями Московской области и пообещал оказать содействие в их незаконной похоронной деятельности на территории Владимира. В рамках договоренности он обеспечил назначение взяткодателей на руководящие должности в двух муниципальных учреждениях, а также издал документ о похоронном деле. Последний фактически ограничивал в городе права других ритуальщиков.

За свои действия Наумов получил 1,1 миллиона рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По местам жительства и работы мэра прошли обыски.

Взяткодателям предъявили обвинение по части 5 статьи 291 («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ. Их также подозревают в хищении денег у жителей при оказании ритуальных услуг.

