Бывшую жену российского вице-губернатора обвинили в мошенничестве

Суд отправил под домашний арест экс-жену свердловского вице-губернатора Чемезова

Суд отправил под домашний арест бывшую жену вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц») УК РФ. Она пробудет под домашним арестом по 1 ноября.

По данным Telegram-канала Ural Mash, уголовное дело в отношении Ирины связано с грантами от департамента туризма по Свердловской области.

Ранее Ирину Чемезову обвинили в оказании поддержки солдатам Вооруженных сил Украины. Сообщалось, что украинские военные якобы проходили реабилитацию в принадлежащем ей отеле, расположенном в Черногории.

