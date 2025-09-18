Жену российского вице-губернатора обвинили в том, что в ее европейском отеле лечат бойцов ВСУ. Что об этом известно?

Жену вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирину обвинили в оказании поддержки солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утверждается, что в принадлежащем ей отеле, расположенном в Черногории, проходили реабилитацию украинские военные, при этом управляют комплексом граждане Украины. Сама женщина не отрицает, что владеет гостиницей, однако заявляет, что поддерживает Россию и президента Владимира Путина. Информацию о помощи ВСУ она назвала дискредитацией. Параллельно семью Чемезовых коснулось дело о национализации активов экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» и его компаньона. Подробности — в материале «Ленты.ру».

В чем обвиняют Ирину Чемезову

Как утверждает Telegram-канал Mash, украинские военные проходили лечение и реабилитацию в принадлежащем женщине четырехзвездочном отеле в Черногории.

В подтверждение своих данных канал указывает, что после начала СВО отелем стала управлять некая Анжелка Думнич, которая рассказывала черногорскому СМИ о том, что получила крупный контракт от украинских государственных органов на проведение реабилитации раненых военнослужащих.

После Думнич, начиная с 2024 года, гостиничным комплексом якобы стала управлять украинка Елена Басулина. Канал приводит скриншот ее профиля в одной из социальных сетей с флагом Украины на аватаре, что трактовали как солидарность с действиями властей республики.

Позже о скандале с отелем стали писать в околовоенных каналах. В частности, автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников напомнил о том, что в России критиковали Израиль за предоставление лечения солдатам батальона «Азов» (запрещен в России).

Но реабилитация укронацистов в Черногории, в отеле, принадлежащем супруге действующего вице-губернатора Свердловской области — это кромешный ад и *****. На четвертый год ***** [СВО], после такого только глаза протереть и перечитать. И мы еще Израиль упрекали за лечение нацистов «Азова» — а тут у самих флеш-рояль Сергей Колясников автор Telegram-канала Zergulio

Что известно об отеле

Отель Xanadu, о котором идет речь, располагается в 100 метрах от берега Адриатического моря в местечке Кумбор в 5 километрах от города Герцег-Нови и 110 километрах от столицы Черногории Подгорицы.

Гостиница относится к категории 4 звезды, имеет большой и детский бассейны, а также более 40 номеров, среди которых 10 — двухместные виллы. Цена номера за ночь начинается от 7 040 рублей.

Отель Xanadu

Что ответила Чемезова

Жена свердловского вице-губернатора в своем комментарии отвергла обвинения в помощи украинским военным. При этом она косвенно подтвердила, что комплекс принадлежит ей, но заявила, что не нанимала украинцев и не оказывала услуг солдатам ВСУ.

Отель в Черногории давно стоит на продаже, этому есть подтверждение в сети интернет, откуда и взяты фото, у меня давно есть намерение его продать, но пока не получается Ирина Чемезова жена вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова

Женщина добавила, что всегда поддерживала Владимира Путина и выступала «за Россию и за правду», отметив, что надеется на справедливость. Обвинения она назвала дискредитацией и попросила россиян молиться за нее, «потому что то, что происходит, не поддается никакому объяснению».

Почему арестованы счета супругов

Супруг Ирины Чемезовой, вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов фигурирует в числе ответчиков по иску Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которой называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва.

В прокуратуре заявляют, что роль чиновника заключалась в «лоббировании и согласовании кабальных тарифов на оказываемые компаниями Бикова и Боброва коммунальные услуги».

Сам Чемезов, комментируя претензии Генеральной прокуратуры в свой адрес, заявил, что «примерно понимает источники этого процесса». По его словам, пока он не может говорить подробно по этому вопросу, которым занимаются его адвокаты.