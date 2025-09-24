Наука и техника
13:55, 24 сентября 2025Наука и техника

Стала известна первая игра для PS6

Physint от геймдизайнера Кодзимы окажется первой игрой для PlayStation 6
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Physint от Kojima Productions окажется одной из первых видеоигр, разработанных для PlayStation 6. Об этом сообщает издание GamerBraves.

Руководитель студии Хидео Кодзима рассказал, что Physint будет игрой в жанре стелс-экшен. Ее разработкой занимаются Kojima Productions совместно с Sony Interactive Entertainment (SIE). До релиза игры осталось еще несколько лет. По мнению журналистов, учитывая, что созданием Physint занимается в том числе SIE, тайтл может оказаться первой игрой для приставки нового поколения PlayStation.

Пока студия Кодзимы раскрыла лишь постер игры, слоган (Here Comes the Feeling» — «Вот и чувство») и часть актерского состава. В создании игры приняли участие актеры Чарли Фрейзер, Дон Ли и Минами Хамабэ, при этом кастинг еще продолжается.

По мнению авторов GamerBraves, PS6 появится не раньше 2028 года — вероятно, ближе к этому времени новая игра Кодзимы получит сроки выхода. В настоящий момент Kojima Productions занята разработкой хоррора OD. Также журналисты напомнили, что Physint анонсировали еще в начале 2024 года, а некоторые критики заметили, что она напоминает им Metal Gear Solid — легендарную серию игр от Хидео Кодзимы.

В начале сентября издание Insider Gaming выяснило, что следующая PlayStation получит упрощенную конструкцию, но не лишится дисковода. Более простая конструкция девайса будет полезна при транспортировке консолей.

