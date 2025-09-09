Раскрыт дизайн PlayStation 6

Insider Gaming: PS6 получит упрощенный дизайн и съемный дисковод

Следующая PlayStation получит упрощенную конструкцию, но не лишится дисковода. Об этом сообщает профильное издание Insider Gaming.

Источники медиа раскрыли дизайн будущей консоли Sony. По их информации, Sony не собирается отказываться от дисковода, хотя раньше ходили слухи, что в будущем игры будут выпускать только в цифровой версии. Журналисты пояснили, что PS6 будет доступна в двух версиях, как и PS5, — с дисководом и без него. Модель Digital Edition будет стоить дешевле, при желании пользователи смогут докупить съемный дисковод позже.

Инсайдеры также выяснили, что Sony намерена значительно упростить конструкцию приставки для снижения расходов на производство. Это решение было принято в том числе из-за введения высоких пошлин на импорт в США. Консоль PS6 получит «максимально простой дизайн» — для более легкой сборки и эффективности при транспортировке.

«Игры на физических носителях останутся с нами, по крайней мере, в следующем поколении с PlayStation 6», — подытожили журналисты Insider Gaming. Специалисты медиа поприветствовали тот факт, что Sony будет обслуживать как цифровой рынок, так и рынок игр на дисках.

Ранее инсайдер под ником billbil-kun заявил, что обновленная версия PlayStation 5 получит уменьшенный накопитель — с 1 терабайта до 825 гигабайт. Таким образом Sony избежит повышения цены на приставку. Консоль должна появиться в продаже в середине сентября.