Sony ухудшит Playstation 5

Новая PS5 получит уменьшенный до 825 Гб накопитель и выйдет 13 сентября
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Корпорация Sony обновит консоль PlayStation 5, уменьшив емкость накопителя приставки. Об этом сообщает французское издание Dealabs.

По словам инсайдера под ником billbil-kun, компания не хочет поднимать цены на свою игровую консоль в Европе и других регионах. Вместе с этим в ближайшее время Sony должна выпустить новую ревизию PS5 и обновить некоторые характеристики устройства.

Автор уверен, что PlayStation 5 новой ревизии получит меньше памяти — 825 гигабайт (ГБ) против 1 терабайта, как у актуальной модели. Это якобы позволит компании сэкономить на производстве приставки и удержать цену на прежнем уровне — 499 евро, или около 47 тысяч рублей. Консоли с ухудшенными характеристиками появятся в европейской продаже уже 13 сентября.

В материале говорится, что речь идет только о версии PS5 Digital Edition, которая не имеет дисковода. Модель с дисководом все так же будет комплектоваться накопителем на 1 терабайт. 825 гигабайт памяти имела оригинальная PS5, вышедшая в 2020 году. В 2023 году Sony выпустила Slim-версию консоли, увеличив размер SSD.

В Dealabs заключили, что billbil-kun ранее сообщал точные инсайды об игровой индустрии и консолях PS.

В конце августа японская корпорация Sony подняла цены на PlayStation 5 в США на 50 долларов (около 4 тысяч рублей). В компании назвали этот шаг вынужденным и посетовали на сложные экономические условия.

