Sony подняла цены на все версии консоли PlayStation 5 в США на $50

Японская корпорация Sony подняла цены на PlayStation 5 в США. Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость каждой модели PlayStation 5 в Соединенных штатах выросла на 50 долларов (около 4 тысяч рублей). Базовая PS5 подорожала до 550 долларов (44 тысячи рублей), версия консоли без дисковода — до 500 долларов (40 тысяч рублей), флагманская PS5 Pro — до 750 долларов (60 тысяч рублей).

«Как и многие международные компании, мы продолжаем действовать в сложных экономических условиях», — объяснили рост цен на продукцию в Sony. В корпорации сообщили, что им пришлось принять непростое решение, и добавили, что цены на аксессуары для PS5 останутся на прежнем уровне.

В апреле Sony подняла цены на консоли в Европе, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Так, в Европе PlayStation 5 Digital Edition подорожала на 50 евро (4,7 тысячи рублей). В начале августа Nintendo подняла цены на консоли Switch и аксессуары. Цены в США выросли в среднем на 15 процентов.

В середине августа экс-руководитель PlayStation Шон Лейден заявил, что разработчики видеоигр должны поднимать цены на свои продукты. По мнению Лейдена, из-за высокой стоимости разработки игр студии боятся рисковать и внедрять инновационные модели и механики.