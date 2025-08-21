Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:29, 21 августа 2025Наука и техника

Sony подняла цены на PlayStation 5

Sony подняла цены на все версии консоли PlayStation 5 в США на $50
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Японская корпорация Sony подняла цены на PlayStation 5 в США. Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость каждой модели PlayStation 5 в Соединенных штатах выросла на 50 долларов (около 4 тысяч рублей). Базовая PS5 подорожала до 550 долларов (44 тысячи рублей), версия консоли без дисковода — до 500 долларов (40 тысяч рублей), флагманская PS5 Pro — до 750 долларов (60 тысяч рублей).

«Как и многие международные компании, мы продолжаем действовать в сложных экономических условиях», — объяснили рост цен на продукцию в Sony. В корпорации сообщили, что им пришлось принять непростое решение, и добавили, что цены на аксессуары для PS5 останутся на прежнем уровне.

В апреле Sony подняла цены на консоли в Европе, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Так, в Европе PlayStation 5 Digital Edition подорожала на 50 евро (4,7 тысячи рублей). В начале августа Nintendo подняла цены на консоли Switch и аксессуары. Цены в США выросли в среднем на 15 процентов.

В середине августа экс-руководитель PlayStation Шон Лейден заявил, что разработчики видеоигр должны поднимать цены на свои продукты. По мнению Лейдена, из-за высокой стоимости разработки игр студии боятся рисковать и внедрять инновационные модели и механики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть переговоров о прекращении конфликта на Украине. Чего хотят Москва и Киев?

    Продажи популярных снэков в России упали

    Еще одна страна выразила готовность отправить миротворцев на Украину

    В Минобороны России раскрыли цели ночного группового удара по объектам Украины

    Зеленский раскрыл детали предложения Украины США по дронам

    Президент швейцарского клуба объяснил уход Миранчука

    Волны утянули россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной

    Армия России поразила места производства и хранения беспилотников ВСУ

    Российские войска взяли еще один населенный пункт в зоне СВО

    В Раде рассказали о новой карте Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости