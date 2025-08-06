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00:15, 6 августа 2025Наука и техника

Еще один производитель игровых консолей поднял цены

Nintendo подняла цены на консоли Switch и аксессуары в США — в среднем на 15%
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Японская корпорация Nintendo подняла цены на приставки Switch и аксессуары к ним. На это обратило внимание издание Neowin.

Фирма объявила об увеличении цен в США. Стоимость оригинальной консоли Nintendo Switch увеличилась с 300 до 340 долларов, компактной приставки Nintendo Switch Lite — с 200 до 230 долларов. Также подорожала улучшенная Nintendo Switch OLED, которая теперь стоит 400 вместо 350 долларов.

Новая приставка Nintendo Switch 2, анонсированная в апреле, не подорожала — на старте ее оценили в 450 долларов. Однако подняли цены на аксессуары. Контроллеры Joy-Con, Switch Pro и NES подорожали на 10 долларов — до 90, 80 и 70 долларов соответственно. Nintendo оказалась очередным производителем консолей, который поднял цены на свою продукцию — в апреле в ряде регионов мира это уже сделала Sony.

В Nintendo объяснили рост цен «рыночными условиями». Также в компании подчеркнули, что цены на Nintendo Switch 2 в США останутся прежними, но «в будущем может потребоваться их корректировка».

Журналисты Neowin отметили, что из-за роста цен актуальная Nintendo Switch 2 теперь стоит всего на 50 долларов дороже Nintendo Switch OLED. «В целом, поклонники Nintendo в США теперь будут платить за свои консоли до 15 процентов больше», — заключили авторы.

В начале августа инсайдер Moore's Law Is Dead заявил, что в 2027 году Sony выпустит обычную и компактную игровые консоли. Девайсы будут поддерживать обратную совместимость с приставками PS4 и PS5.

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