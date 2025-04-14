Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:53, 14 апреля 2025Наука и техника

PlayStation 5 подорожала в Европе

Цены на PlayStation 5 выросли в Европе, Британии, Австралии и Новой Зеландии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Японская корпорация Sony подняла цены на консоль PlayStation 5. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

Цены на актуальную игровую приставку Sony выросли на европейском и ряде азиатских рынков, а также Великобритании. Так, в Европе PlayStation 5 Digital Edition подорожала на 50 евро — до 500 евро. В Великобритании цены выросли на 40 условных единиц — до 430 фунтов стерлингов. При этом стоимость версии PS5 с дисководом не изменилась.

В Австралии и Новой Зеландии подорожали все версии консоли — максимум на 150 австралийских долларов и 210 новозеландских долларов соответственно. В Sony отдельно заметили, что цены на приставку PlayStation 5 Pro остались без изменений.

Также в сообщении говорится, что фирма решила зафиксировать цены на съемный дисковод для PS5 и PS5 Pro — это приведет к снижению цен на ряде рынков. В Европе стоимость аксессуара составила 80 евро, Великобритании — 70 фунтов стерлингов, Австралии — 125 австралийских долларов, Новой Зеландии — 140 новозеландских долларов.

Вице-президент по глобальному маркетингу Sony Изабель Томатис заявила, что цены на приставки пришлось скорректировать из-за сложной экономической ситуации, включая высокую инфляцию и колебания обменных курсов. По словам Томатис, корпорация приняла «непростое решение».

В конце февраля Европейский союз (ЕС) ввел запрет на экспорт игровых консолей в Россию. В материалах Совета ЕС говорится, что контроллеры приставок используются для управления беспилотными летательными аппаратами.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери ВСУ

    Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

    Невеста отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети

    Россиянка решила рожать дома и поплатилась

    Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео

    Пушилин заявил о концентрации ВСУ на одном из направлений в ДНР

    Вице-премьер Сербии оценил шанс введения антироссийских санкций при новом кабмине

    На Западе рассказали о военном истощении Украины

    Токаев наградил казахстанских военных за одну миссию в Сирии

    Более сотни россиян почти 1,5 дня прождали вылета в Египет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше