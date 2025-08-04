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20:16, 4 августа 2025Наука и техника

Раскрыты детали о компактной PlayStation 6

Sony выпустит компактную PlayStation 6 с сенсорным экраном в 2027 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В 2027 году Sony выпустит обычную и компактную игровые консоли. Об этом в видео на своем YouTube-канале заявил известный блогер Moore's Law Is Dead.

Автор получил данные на основе документации AMD, с которой Sony продлила партнерство, и собственных источников. Специалист заявил, что новое поколение PlayStation 6 появится в середине 2027 года. Вместе с классической консолью Sony представит компактную приставку.

Портативная консоль будет иметь процессор AMD с четырьмя ядрами Zen 6c, видеоядро AMD RDNA 5, оперативную память LPDDR5X-7500. Согласно раскрытым блогером деталям, устройство получит сенсорный дисплей и порты USB-C, через которые можно будет передавать изображение на большой экран.

Классическая консоль нового поколения PlayStation 6 выйдет с процессором AMD, который будет иметь не менее восьми ядер Zen 6 и видеоядром AMD RDNA 5. Девайс будет поддерживать обратную совместимость с приставками PS4 и PS5. Поставки намечены на конец 2027 года или начало 2028-го.

Также Moore's Law Is Dead заявил, что компактная PS 6 будет иметь меньшие размеры, чем популярная Nintendo Switch. Кроме того, она будет стоить дешевле. Актуальная Nintendo Switch 2 оценена в США в 450 долларов, или около 36 тысяч рублей.

В конце июля с обновлением в PlayStation 5 добавили новый режим энергосбережения и сниженной мощности. При снижении энергопотребления часть функций консоли будет недоступна.

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