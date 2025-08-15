Наука и техника
Экс-глава PlayStation не нашел инноваций в играх

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Шон Лейден

Шон Лейден. Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Бывший руководитель PlayStation Шон Лейден заявил, что разработчики видеоигр должны поднимать цены на свои продукты. Об этом он рассказал в интервью изданию GamesIndustry.

По словам Лейдена, цены на видеоигры глобально не менялись последние 20 лет — несмотря на инфляцию и увеличение затрат на производство. Предприниматель заметил, что в современных играх практически нет инноваций, потому что игровые студии боятся рисковать: «Это сложно, когда производство стоит 200-250 миллионов долларов». В этой связи на рынке так много переизданий и ремейков, коммерческий успех которых более предсказуем, чем новых продуктов.

«Никто не хочет первым повышать цены, потому что боится потерять аудиторию. В итоге вы просто теряете операционную прибыль», — заметил Шон Лейден. По его мнению, цены нужно было повышать с каждым новым поколением игровых консолей, однако вместо этого индустрия стремилась продать больше копий видеиогр. Специалист заявили, что только повышение стоимости игр позволит решить проблему.

При этом компании пытаются заработать на продаже дополнений и микротранзакциях. Скрытым способом поднять цены на видеоигры Лейден назвал выпуск подарочных и лимитированных изданий. Так, подобные версии стоят дороже 100 долларов, но для производителя картонная коробка, пара скинов и уникальное оружие ничего не стоят.

В начале августа японская корпорация Nintendo подняла цены на приставки Switch. Подорожала оригинальная Nintendo Switch и аксессуары ко второму поколению устройства.

