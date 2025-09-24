Экономика
15:21, 24 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам рассказали о способах накопить деньги

Россиянам посоветовали программу долгосрочных сбережений для подготовки к пенсии
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Перед тем как приступать к формированию накоплений, важно реалистично оценить свои возможности и определить комфортную сумму взноса, которая не будет создавать чрезмерной нагрузки на ваш бюджет. Такую рекомендацию в беседе с «Лентой.ру» дал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Сначала необходимо произвести учет расходов: подсчитать, сколько денег уходит на аренду жилья, оплату связи, транспорта и продуктов, перечислил эксперт. Затем проверить подписки и мелкие платежи, обратить внимание на количество спонтанных покупок. «Не поленитесь, пособирайте чеки месяц-другой — и получите объективную картину», — дал совет Беляков. После этого у вас сформируется понимание, сколько денег вы можете безболезненно откладывать каждый месяц.

Выбор финансового инструмента для накоплений зависит от поставленных целей и сроков, предупредил президент НАПФ. Если речь идет о подготовке к небольшим покупкам в ближайшее время, оптимальным вариантом станут банковские депозиты или накопительные счета с быстрым доступом к средствам. Для долгосрочной подготовки (к пенсии или к совершению крупных покупок в будущем) подойдет программа долгосрочных сбережений.

«В рамках нее негосударственные пенсионные фонды, назначенные операторами программы, вкладывают средства в наиболее надежные активы, оберегая ваши накопления от рисков, обеспечивая инвестиционный доход и защищая их от инфляции», — отметил Беляков. Порог входа в программу является минимальным, подчеркнул он: для участия в ней достаточно пополнять счет на 2000 рублей в год.

Избежать соблазна снять деньги заранее помогут условия договора ПДС, по которым «залезть в кубышку» раньше времени не получится, пояснил собеседник. Если участник захочет забрать вложенные средства досрочно, то потеряет часть выгоды.

Ранее стало известно, что банковские накопления россиян резко выросли. По данным ВТБ, в июле общие объемы накоплений граждан РФ в банках прибавили 793 миллиарда рублей. Ключевым драйвером роста там назвали рублевые вклады, на которые пришлась подавляющая часть (почти 90 процентов) всего прироста рынка.

