10:25, 12 августа 2025Экономика

Банковские накопления россиян резко выросли

ВТБ: Накопления россиян в банках увеличились на 793 миллиарда рублей в июле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

По итогам июля 2025 года суммарные объемы накоплений россиян в банках увеличились на 793 миллиарда рублей, несмотря на неоднократное снижение ключевой ставки в последние несколько месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВТБ.

С начала года объем накоплений граждан в финансовых организациях вырос на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг отметки в 61 триллион рублей. К настоящему времени размер денежных резервов россиян превысил и этот уровень, уточнили в ВТБ.

Главным драйвером роста выступили сбережения в национальной валюте, то есть рублевые вклады. На их долю приходится подавляющая часть (почти 90 процентов) всего прироста рынка — более 600 миллиардов из почти 800 миллиардов рублей. Объем пассивов россиян с начала января достиг 11,2 триллиона рублей. В этом случае большая часть также пришлась на рублевые вложения (свыше 10,6 триллиона), резюмировали в финорганизации.

После очередного снижения ключевой ставки в конце июля на внутреннем рынке наметился тренд на переход стратегии граждан от вложений в банковские вклады в сторону инвестиционных стратегий, отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Подобное изменение вызвано в первую очередь возможностью получения большего дохода. В то же время вклады по-прежнему остаются популярным у граждан способом накопления денежных средств и не теряют своей привлекательности на внутреннем рынке, заключил он.

После нескольких подряд снижений ключевой ставки наибольшую доходность в настоящее время можно получить по краткосрочным вкладам, отмечал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Речь идет о трехмесячных депозитах. Ставки по ним сейчас являются наиболее привлекательными для граждан и составляют в среднем 17,5 процента годовых, что практически идентично ключевой ставке в 18 процентов. Однако в случае дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка осенью самыми выгодными для клиентов окажутся годовые вклады, считает эксперт. «Их владельцы смогут зафиксировать высокий процент на весь срок, в то время как новые предложения на рынке будут уже ниже», — объяснил Лоссан.

