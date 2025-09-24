Создана таблетка-аналог «Оземпика» для снижения веса

NEJM: Таблетка семаглутида помогла людям сбросить 13,6 процента массы тела

Ежедневный прием таблетки семаглутида в дозе 25 милиграммов помог участникам клинического исследования сбросить в среднем 13,6 процента массы тела за 64 недели. Для сравнения: в группе плацебо снижение составило лишь 2,2 процента. Результаты опубликованы в New England Journal of Medicine.

В испытании приняли участие более 300 взрослых с избыточным весом и ожирением из Канады, Германии, Польши и США. Препарат назначался вместе с изменением образа жизни: сокращением калорий и регулярной физической активностью. Почти 80 процентов участников на таблетке снизили вес минимум на 5 процентов, половина — более чем на 15 процентов. Кроме того, отмечено улучшение уровня сахара в крови, жирового профиля и физических функций.

Семаглутид уже используется в виде инъекций для лечения ожирения и диабета 2 типа. Пероральная форма препарата открывает более удобную альтернативу: возможность принимать средство в виде таблетки.

Авторы подчеркивают, что несмотря на высокую эффективность, у пациентов часто возникали желудочно-кишечные побочные эффекты, включая тошноту и рвоту. Поэтому требуются дальнейшие независимые исследования для оценки долгосрочной безопасности и предотвращения повторного набора веса после прекращения лечения.

Ранее стало известно, что препараты семаглутид («Оземпик») и другие агонисты рецептора GLP-1, применяемые при диабете и ожирении, могут защищать печень от токсического действия алкоголя.