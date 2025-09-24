Бывший СССР
Стало известно о переброске заградотрядов ВСУ под Купянск

ТАСС: ВСУ направили под Купянск заградотряды
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) направило под Купянск заградительные отряды из Национальной гвардии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«К городу были направлены подразделения Нацгвардии Украины», — рассказал источник агентства.

По его словам, задачей подразделений является остановка отступления мобилизованных украинских солдат и недопущение сдачи их в плен.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что ВС России продолжают успешные бои за Купянск. По словам военкора, ВСУ за последний месяц потеряли в Купянске 1800 человек, 36 танков и другую технику.

