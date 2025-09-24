Стало известно о переброске заградотрядов ВСУ под Купянск

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) направило под Купянск заградительные отряды из Национальной гвардии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.
«К городу были направлены подразделения Нацгвардии Украины», — рассказал источник агентства.
По его словам, задачей подразделений является остановка отступления мобилизованных украинских солдат и недопущение сдачи их в плен.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что ВС России продолжают успешные бои за Купянск. По словам военкора, ВСУ за последний месяц потеряли в Купянске 1800 человек, 36 танков и другую технику.