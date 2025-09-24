Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:09, 24 сентября 2025Россия

В России одобрили поправки в закон о воинских званиях

СФ одобрил поправки в закон о присвоении воинских званий добровольцам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Совет Федерации одобрил поправки в закон о присвоении воинских званий добровольцам в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе», который регламентирует присвоение воинских званий гражданам, заключившим контракты о добровольном содействии в выполнении задач Вооруженных сил России.

В соответствии с внесенными поправками теперь воинские звания добровольцам можно будет присваивать без прохождения военных сборов.

Как сообщалось ранее, изменения коснутся тех, кто минимум полгода служил в добровольческих отрядах Вооруженных сил РФ или Росгвардии и сейчас находятся в запасе.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, в свою очередь, призывал отказаться от добровольцев в армии, посчитав, что из них стоит сформировать полноценные воинские части.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил России провести мирные переговоры в Казахстане. Почему Киев выбрал именно Астану?

    В Белоруссии приняли британского военного атташе

    Экс-солистка группы «Тату» показала внешность дочери на фото в честь ее 21-летия

    Полиция остановила Эрдогана в Нью-Йорке

    Стала известна стоимость ремонта в квартире певицы МакSим

    В США признали правоту Путина

    В России предрекли ответ на атаку ВСУ на офис Каспийского трубопроводного консорциума

    В Венгрии ответили на призывы отказаться от нефти из России

    В России одобрили поправки в закон о воинских званиях

    Обстрел нового российского «Оберега» из иностранных винтовок попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости