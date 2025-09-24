В России одобрили поправки в закон о воинских званиях

СФ одобрил поправки в закон о присвоении воинских званий добровольцам

Совет Федерации одобрил поправки в закон о присвоении воинских званий добровольцам в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе», который регламентирует присвоение воинских званий гражданам, заключившим контракты о добровольном содействии в выполнении задач Вооруженных сил России.

В соответствии с внесенными поправками теперь воинские звания добровольцам можно будет присваивать без прохождения военных сборов.

Как сообщалось ранее, изменения коснутся тех, кто минимум полгода служил в добровольческих отрядах Вооруженных сил РФ или Росгвардии и сейчас находятся в запасе.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, в свою очередь, призывал отказаться от добровольцев в армии, посчитав, что из них стоит сформировать полноценные воинские части.