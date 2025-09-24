В сети возмутились откровенным платьем матери для свадьбы сына

В сети возмутились откровенным нарядом матери, который она приобрела для свадьбы сына. Соответствующий пост появился на Reddit.

Пользовательница упомянутого сайта с никнеймом @dodgerdoob показала фото женщины, которое та выложила в Snapchat. Так, родительница мужчины позировала в облегающем белом платье с вышивкой, глубоким декольте и разрезом до бедра.

«Мать жениха заранее опубликовала фото своего платья. Ей не понравилось, что я указала на очевидное», — озаглавила dodgerdoob свою публикацию, набравшую 19 тысяч лайков и 1,4 тысячи комментариев.

Другие юзеры также раскритиковали увиденную одежду. «Безвкусно и бескультурно. Удачи паре», «Что не так с этими матерями мальчиков, которым нужно быть в центре внимания в день свадьбы сына? Неужели они не понимают, насколько это гадко?», «Мало того что платье белое, так еще и нога и грудь видны. Это слишком», «Насколько неуверенной в себе должна быть женщина, чтобы надеть белое платье на чужую свадьбу?», «Все в этом платье просто ужасно. Мне так жаль жениха и невесту», — заявили пользователи сети.

Ранее в сентябре блогершу Ноэль Дауниг из США раскритиковали в сети из-за откровенного образа на свадьбу подруги.