Видео с обвиняющей Токаева в русофобии Захаровой оказалось дипфейком

МИД РФ: Видео с Захаровой, обвиняющей Токаева в русофобии, является дипфейком

В соцсетях распространилось видео, в котором официальный представитель МИД России Мария Захарова якобы обвиняет главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в русофобии из-за разговора на английском языке с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако ролик оказался дипфейком.

«Токаев и Зеленский продемонстрировали вопиющую русофобию. Они говорили между собой по-английски и плохо, кстати, говорили, хотя оба знают русский язык. Ну, с Киевом все ясно, но Токаев всегда был нашим союзником», — говорится в ролике. При этом от имени Захаровой утверждается, что у России «почти нет друзей», но она обязательно вернет своих союзников.

В ролике присутствуют признаки дипфейка. В частности, отсутствуют фоновые звуки и шум, которые характерны для реальных видео. Голос Захаровой при этом звучит неестественно, кроме того, искусственной выглядит ее мимика.

Система по распознаванию дипфейков «Зефир» обнаружила в видео с Захаровой использование технологий ИИ и сфабрикованный контент. Об этом ТАСС рассказали в АНО «Диалог Регионы», который разработал эту систему. Уточняется, что в видео присутствует технология синхронизации губ в сочетании с технологией искусственного голоса.

В действительности официальный представитель МИД не делала подобных заявлений. Кадры, с помощью которых был сделан фейковый ролик, были взяты из интервью Захаровой «Комсомольской правде» за июнь. В оригинальном видео дипломат говорит о памяти о Великой Отечественной войне.

МИД России в своем официальном Telegram-канале назвал ролик, в котором Захарова якобы обвиняет Токаева в русофобии, дипфейком. «На реальный видеоряд наложены сгенерированная нейросетью мимика и имитирующая голос М. В. Захаровой аудиодорожка. (…) Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле. Ее цель — вбить клин между Россией и Казахстаном и народами наших стран, вызвать резкую эмоциональную реакцию аудитории», — указали в МИД РФ.

В министерстве предположили, что кадры вбросили в интернет сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

Захарова также опровергла подлинность ролика: дипломат опубликовала опровержение МИД России в своем официальном канале в Telegram.

Поддельное видео с критикой Захаровой в адрес Токаева распространилось в соцсетях. Многие российские СМИ опубликовали официальную информацию от МИД РФ (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».