19:49, 25 сентября 2025Спорт

Капитана клуба КХЛ дисквалифицировали на полгода за нарушение антидопинговых правил

Капитана «Автомобилиста» Голышева дисквалифицировали на полгода за допинг
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Об этом «Матч ТВ» сообщил сам хоккеист.

По его словам, такое решение принято на заседании Российского антидопингового агентства (РУСАДА). «Я смогу вернуться 18 октября. Увидимся на льду», — добавил Голышев.

Капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сдал положительную допинг-пробу в апреле. «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что в организме форварда обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин.

Голышев — воспитанник системы «Автомобилиста». В минувшем сезоне 30-летний форвард провел за команду 52 матча в регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и сделав 23 результативные передачи. В плей-офф он сыграл в семи встречах, в которых по одному разу забил и ассистировал.

