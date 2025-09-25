Лукашенко поблагодарил Путина за помощь в создании ядерного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за то, что сделал республику ядерным государством. Его слова во время Глобального атомного форума приводит РИА Новости.
«Вам, Владимир Владимирович [Путин], спасибо за науку. Спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международное право и принципы», — заявил Лукашенко.
По его словам, Россия научила Белоруссию строить атомные станции. Кроме того, Лукашенко отметил, что Москва открыто делится своими атомными технологиями с другими странами.
25 сентября стало известно, что Лукашенко прибыл в Россию с двухдневным визитом. Его визит запланирован на 25-26 сентября в рамках Глобального атомного форума.