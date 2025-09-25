Бывший СССР
17:28, 25 сентября 2025Бывший СССР

Лукашенко поблагодарил Путина за помощь в создании ядерного государства

Лукашенко поблагодарил Путина за то, что сделал Белоруссию ядерным государством
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за то, что сделал республику ядерным государством. Его слова во время Глобального атомного форума приводит РИА Новости.

«Вам, Владимир Владимирович [Путин], спасибо за науку. Спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международное право и принципы», — заявил Лукашенко.

По его словам, Россия научила Белоруссию строить атомные станции. Кроме того, Лукашенко отметил, что Москва открыто делится своими атомными технологиями с другими странами.

25 сентября стало известно, что Лукашенко прибыл в Россию с двухдневным визитом. Его визит запланирован на 25-26 сентября в рамках Глобального атомного форума.

