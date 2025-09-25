Лукашенко посоветуется с Путиным по поводу атомного объекта

Лукашенко посоветуется с Путиным по поводу строительства второй АЭС в Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведет консультации с президентом России Владимиром Путиным по поводу строительства в республике второй атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции», — заявил белорусский лидер.

Первый атомный объект в республике был введен в промышленную эксплуатацию летом 2021 года с использованием одного энергоблока. Второй энергоблок был запущен в конце 2023 года.

25 сентября Лукашенко прибыл в Россию с двухдневным визитом. Его визит запланирован до 26 сентября в рамках Глобального атомного форума.