Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:08, 25 сентября 2025Бывший СССР

Лукашенко посоветуется с Путиным по поводу атомного объекта

Лукашенко посоветуется с Путиным по поводу строительства второй АЭС в Белоруссии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведет консультации с президентом России Владимиром Путиным по поводу строительства в республике второй атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы с Владимиром Владимировичем завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции», — заявил белорусский лидер.

Первый атомный объект в республике был введен в промышленную эксплуатацию летом 2021 года с использованием одного энергоблока. Второй энергоблок был запущен в конце 2023 года.

25 сентября Лукашенко прибыл в Россию с двухдневным визитом. Его визит запланирован до 26 сентября в рамках Глобального атомного форума.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона созвал экстренное совещание генералов и адмиралов

    Неожиданная находка в женской сумочке привела к возбуждению уголовного дела

    Лукашенко посоветуется с Путиным по поводу атомного объекта

    Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»

    Экс-вратарь сборной России заступился за ставшего россиянином бразильца из «Зенита»

    Раскрыты подробности об избившем на глазах ребенка россиянку в магазине

    Выдачу «маскировочных» шенгенских виз российским туристам опровергли

    Путин анонсировал запуск революционной разработки в России

    Генсек НАТО согласился со словами Трампа о российских самолетах

    Германия поддержала выдачу Украине беспроцентного кредита

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости