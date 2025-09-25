Лукашенко раскрыл страну-строителя новой АЭС в Белоруссии

Лукашенко: Новую АЭС в Белоруссии будет строить Россия

Новую Атомную электростанцию (АЭС) в Белоруссии будет строить Россия. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

«У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию. Мы будем ее строить вместе с россиянами. Потому что они научили нас это делать. И уже мы по просьбе "Росатома" кое-где в отдельных государствах участвуем в строительстве подобных станций», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что завтра, 26 сентября, обсудит решение о строительстве АЭС с президентом России Владимиром Путиным.

25 сентября Лукашенко прибыл в Россию с двухдневным визитом. Его визит запланирован до 26 сентября в рамках Глобального атомного форума.