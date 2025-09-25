Над российским регионом прозвучала серия взрывов

Shot: Шесть взрывов прогремело в Белореченском районе Краснодарского края

Не менее шести взрывов прогремело в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщили, что слышали около 5-6 взрывов, начиная с 02:30. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

