Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:39, 25 сентября 2025Россия

Над российским регионом прозвучала серия взрывов

Shot: Шесть взрывов прогремело в Белореченском районе Краснодарского края
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости

Не менее шести взрывов прогремело в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Местные жители сообщили, что слышали около 5-6 взрывов, начиная с 02:30. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее в Санкт-Петербурге начали проверку по факту возможного взрыва в отделении российской почты. Причиной взрыва могло стать находившееся в одной из посылок самодельное взрывное устройство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп потребовал расследования трех событий во время его речи в ООН

    Открыт природный путь восстановления печени от алкоголя без таблеток

    Раскрыта тайна найденных в лесу останков двух охотников

    57-летняя звезда «Спасателей Малибу» едва не обнажила грудь на фото без макияжа

    Отношения пары оказались на грани разрыва из-за проблем девушки с математикой и географией

    В США заявили о невозможности победить Россию

    Лавров заявил об утрате Швейцарией политического нейтралитета

    Американский журналист предрек России новый вооруженный конфликт

    В Раде призвали украинцев избавиться от Зеленского

    Над российским регионом прозвучала серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости