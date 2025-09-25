Неожиданная находка в женской сумочке привела к возбуждению уголовного дела

В Подмосковье двоих женщин задержали за закладки 50 свертков метилэфедрона

В Московской области полиция задержали двоих жительниц Тверской области в возрасте 21 года и 23 лет по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Молодых женщин отправили под стражу. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ.

При досмотре силовики обнаружили у них в карманах и женской сумке 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Позднее экспертиза показала, что это метилэфедрон.

Задержанные признались, что в феврале нашли в интернете «подработку», которая заключалась в распространении наркотиков через закладки. Полицейские также установили их причастность к девяти аналогичным эпизодам на территории Талдома, Запрудни и Вербилок.

