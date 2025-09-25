Силовые структуры
11:51, 25 сентября 2025

Определенные действия спасли россиянок от угрожавшего им мужчины

В Карелии пройдет суд над мужчиной за нападение с ножом на жену и ее подругу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Alexey Lysenko / Shutterstock / Fotodom  

В Карелии две местные жительницы спаслись от напавшего на них с ножом мужчины при помощи активного сопротивления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В середине июля 51-летний мужчина выпил и начал конфликт со своей женой и ее подругой. В какой-то момент он схватил кухонный нож, стал угрожать женщинам и поочередно ударил потерпевших клинком ножа в область головы и спины. Женщины оказали сопротивление, смогли покинуть квартиру и обратиться за медицинской помощью, поэтому спаслись.

Мужчину задержали. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ. Он признал свою вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в подмосковном Воскресенске правоохранители задержали 45-летнюю местную жительницу по подозрению в поджоге 47-летней соседки.

