16:15, 24 сентября 2025Силовые структуры

Совершившая страшное преступление россиянка попала на видео

В Подмосковье женщина сожгла соседку и попала на видео
Варвара Митина (редактор)

В подмосковном Воскресенске правоохранители задержали 45-летнюю местную жительницу по подозрению в поджоге 47-летней соседки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Следователи изъяли запись с камеры наружного видеонаблюдения, зафиксировавшей как подозреваемая подходила к квартире с канистрой. Эту канистру изъяли.

Кадрами с места преступления с «Лентой.ру» поделились в ведомстве. На них видно, как женщина отходит от квартиры, а после этого там начинается пожар. Она сначала заходит обратно в свою, а потом снова из нее выходит.

Ранее юная жительница Бугульмы (Татарстан) устроила пожар в квартире и сняла это на видео, чтобы набрать просмотры в интернете.

