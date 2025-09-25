Мир накрыла эпидемия аутизма. В этом винят парацетамол. Действительно ли так опасно лекарство, популярное в России?

Биолог Баранова заявила, что ограничение парацетамола не поможет победить аутизм

Аутизм диагностируют у каждого 31-го ребенка в США, тогда как раньше этот диагноз ставили одному из 200 или даже 500 детей, заявила «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова. Такой колоссальный рост позволяет говорить об эпидемии аутизма, считает она. В США решили бороться с болезнью ограничением приема обезболивающего «Тайленол», действующим веществом которого является парацетамол. Президент США Дональд Трамп объявил о связи этого лекарства с развитием аутизма у новорожденных и призвал беременных воздержаться от его применения. Действительно ли парацетамол так опасен и могут ли помочь в борьбе с эпидемией аутизма принятые в США меры — «Лента.ру» спросила у биолога Баранова.

Ситуация с аутизмом в России Как показывает официальная статистика по РАС, в 2024 году число заболеваний этими психическими расстройствами среди детей в России составило 76 096. Однако, по данным Минздрава России, аутизм диагностируется у одного ребенка из 100. Если это так, то, как подсчитали в фонде «Антон тут рядом», в действительности число детей с аутизмом в 2024 году могло достигать 298 541.

Баранова рассказала о статье американских ученых, опубликованной в августе 2025 года, в которой говорится, что у детей, чьи матери принимали парацетамол во время беременности, РАС или СДВГ диагностировали в среднем на 20 процентов чаще. Однако это, по словам биолога, это обычный метаанализ, а не полноценное научное исследование, доказывающее связь между приемом парацетамола во время беременности и возникновением тяжелых заболеваний у новорожденных.

Ладно, пусть 20 процентов. Но общее число детей с аутизмом выросло за последние 30 лет не на проценты, а в разы. Проблема в том, что риски аутизма растут из-за влияния множества факторов, включая наследственные и даже соматические мутации Анча Баранова биолог

Рост заболеваемости аутизмом объясняется целым комплексом причин, отмечает Баранова. Среди них — и возраст родителей, и хронический стресс, и даже состояние окружающей среды. Парацетамол же, по словам биолога, является «всего лишь одним из многих биохимических стрессовых факторов для плода во время беременности и в раннем детстве». «И решить проблему лишь его ограничением не получится», — уверена Баранова.

Парацетамол — просто первый под руку попавшийся и относительно легко устранимый фактор Анча Баранова биолог

Опасен ли парацетамол

Опасность парацетамола, по мнению Барановой, не столько в самом веществе, сколько в его бесконтрольном применении. В мире фиксируются случаи тяжелого отравления парацетамолов с отказом печени, часто требующим трансплантации, отметила она. «Основная ошибка — передозировка, — считает биолог. — Например, человек принимает болеутоляющее по грамму или даже по 500 миллиграммов, как рекомендовано. Но если боль не отпускает, а нужно идти на работу, он может принять еще одну таблетку другого бренда, не обратив внимания, что в ее составе тот же ацетаминофен».

При этом механизм работы парацетамола до конца не изучен, добавила Баранова. В отличие от других обезболивающих средств, у него нет четкого противовоспалительного действия. «Создается впечатление, что он просто приглушает реакцию организма на инфекцию, а значит, человек меньше чувствует боль и температуру. (...) А раз механизм действия парацетамола центральный, логично предположить, что препарат действует и на мозг тоже», — добавила биолог.

Можно ли снизить риски от парацетамола, ограничив его применение

Баранова обратила внимание, что о полном запрете парацетамола в США речи не идет. Власти планируют лишь изменить маркировку, указав в инструкции к препарату, что беременным и детям до пяти лет его можно назначать только в минимальной дозе и в крайнем случае. «В теории это должно снизить потребление. Если гипотеза верна, то через пять-шесть лет мы должны увидеть спад эпидемии аутизма», — заявила Баранова, подчеркнув, что на практике это маловероятно, поскольку препарат продается без рецепта.

Запретить его беременным невозможно. Врач скажет не принимать, но если женщине нужно работать, она раздобудет таблетки. А если сделать парацетамол рецептурным — толпа взрослых хлынет на черный рынок Анча Баранова биолог

Также Баранова указала на тот факт, что беременным необходим парацетамол не только как жаропонижающее, но и как болеутоляющее. «Многие работают до самых родов, часто на ногах — кассирами, официантками. На поздних сроках женщинам тяжело — болит поясница, трудно ходить, а нужно выкладываться по максимуму. И парацетамол пьют не разово из-за болезни, а практически каждый день — чтобы просто иметь возможность работать», — объяснила биолог.

Для детей до пять лет парацетамол — это и вовсе главное лекарство, отметила Баранова. «На практике его дают при малейшем поводе, даже если ребенок просто капризничает и "кажется горяченьким", — подчеркивает эксперт. — Почему? Это единственный способ сдать его в детский сад». И это все — грани одной проблемы, потому что прибегать к такому радикальному лечению приходится той же категории женщин, которые получают почасовую оплату и из экономических соображений не могут взять отгул.

Это социальная проблема. Хотите снизить стресс как фактор риска аутизма? Предложите, например, программу, чтобы любая беременная могла провести два месяца в санатории за государственный счет — с питанием, обучением и сохраненной зарплатой. Это могло бы дать реальный эффект Анча Баранова биолог

В тезисе о вреде парацетамола усомнились и другие ученые. Так, опрошенные журналом Nature после выступления Трампа эксперты заявили, что надежных доказательств связи парацетамола и аутизма нет. Так, исследование почти 2,5 миллионов детей, родившихся в Швеции с 1995-го по 2019 год, показало, что лишь около 1,42 процента детей, подвергавшихся воздействию парацетамола во время беременности матери, страдали аутизмом. При этом среди пациентов с аутизмом, чьи матери не принимали парацетамол, этот показатель составил 1,33 процента. По словам эпидемиолога из Каролинского института в Стокгольме Виктора Альквиста, это очень небольшая разница.

Научный сотрудник МЭГ-Центра МГППУ, председатель профессиональной ассоциации (союза) поведенческих аналитиков Татьяна Овсянникова также отметила, что если обратиться к наблюдательным исследованиям, то «связь аутизма и парацетамола исчезает, что указывает на конфаундинг, а не на причинность».

Наконец, Всемирная организация здравоохранения опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что убедительных научных доказательств связи между приемом парацетамола во время беременности и аутизмом у новорожденных нет. В организации подчеркнули, что точные причины возникновения этого расстройства не установлены и на развитие аутизма может влиять множество факторов.