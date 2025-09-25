Психолог назвала несколько признаков осенней депрессии

Психолог Романив: Проблемы с концентрацией внимания говорят об осенней депрессии

Развитие осенней депрессии может быть связано с сокращением продолжительности светового дня, нехваткой витамина D и необходимостью слишком долго ждать следующего отпуска, рассказала психолог Ольга Романив. Несколько признаков такого состояния она назвала в беседе с Life.ru.

По словам психолога, о сезонной депрессии могут говорить возникающие проблемы с концентрацией внимания и повышенная сонливость. Она объяснила, что осенью происходит нарушение естественных биологических ритмов, что приводит к преждевременной выработке гормона сна (мелатонина). Из-за этого даже люди, которые спят не менее восьми часов, могут чувствовать себя не выспавшимися.

Еще один тревожный звонок осенней депрессии — изменения в привычном пищевом поведении, что может выражаться как в потере аппетита, так и в повседневном переедании, предупредила специалистка. Кроме того, характерным признаком осенней депрессии может быть и утрата интереса к хобби и общению с родными людьми, добавила психолог.

Чтобы осенняя депрессия беспокоила меньше, Романив посоветовала ложиться спать не позднее 23 часов, спать не менее восьми часов подряд, совершать ежедневные часовые прогулки на свежем воздухе, включить в рацион фрукты, овощи, зелень и кисломолочные продукты, следить за достаточным количеством естественного и искусственного освещения на работе и дома и встречаться с семьей и друзьями, даже когда не хочется никого видеть.

