Россия нарастила поставки в Европу подорожавшего сырья для удобрений

«Ъ»: Стоимость аммиака выросла до максимума с начала 2025 года

Котировки аммиака в Северо-Западной Европе достигли максимальных в 2025 году 605 долларов за тонну. Как пишет «Коммерсантъ», в условиях ограничений поставок из Северной Африки и с Ближнего Востока, доля России в поставках европейцам этого ключевого сырья для производства азотных удобрений продолжает расти.

Дорожать аммиак начал в начале лета на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Среди факторов роста цен эксперты также называют ремонты на производствах в Саудовской Аравии и Алжире.

«Дефицит оказался на руку европейским производителям аммиака и азотных удобрений с учетом снижения цен на газ — основного сырья для их производства», — говорится в статье. В то же время, отмечает старший аналитик «Яков и Партнеры» Валдис Плявиньш, Россия, лидировавшая по итогам 2024 года по поставкам аммиака в Европу с 15 процентами рынка, в январе — июле нарастила долю на нем до 19 процентов. Среди его крупных импортеров называют, в частности, Бельгию и Литву.

В июне суммарные доходы российских поставщиков удобрений от экспорта в европейские страны увеличились в 2,5 раза и достигли максимума почти за 3,5 года. Это произошло на фоне утверждения Советом ЕС новых пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из РФ.