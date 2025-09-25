Россиянин описал брак двух русскоязычных людей в США словами «незавидная участь»

Российский путешественник сравнил брак двух русскоязычных людей в США и союз россиянки с американцем. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Тревел-блогер отметил, что большое количество русскоговорящих мужчин остаются без пар в США, несмотря на то, что эмигрируют с возлюбленными. Причиной разрыва отношений становятся американцы. «Жена, польстившись на ухаживания местного жителя, обладающего домом и приличным доходом, бросает своего неуспешного мужа-"иммигранта"», — сделал вывод мужчина.

Поэтому у русскоязычных граждан США появляется спрос на жен из России. Однако когда девушка приезжает к супругу в Соединенные Штаты, то ее ждет «весьма незавидная участь». Путешественник подчеркнул, что такой мужчина будет ждать от своей жены «полного обслуживания». При этом он будет препятствовать личностному росту супруги. «Женщины в таких браках являются чем-то вроде домашнего питомца: их кормят вкусной едой, одевают в дорогую и красивую одежду и держат под замком», — поделился мнением блогер.

В свою очередь американец, принимающий решение жениться на иностранке, не станет делать из жены «убoрщицу и кухарку». Но щедрым женихом он не будет. «Американские мужчины далеко не ангелы. Они известны своей жадностью и желанием отправить свою молодую жену работать как можно быстрее, чтобы избавиться от необходимости ее содержать», — заключил россиянин.

Ранее российский путешественник сравнил реакцию соотечественников и американцев на политику. Он отметил, что американцы в отличие от россиян больше интересуются внутренней политикой своей страны, чем внешней.