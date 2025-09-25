Россия
09:29, 25 сентября 2025

В России разработали новый тест для диагностики цитомегаловирусной инфекции

Алан Босиков

Фото: CrizzyStudio / Shutterstock / Fotodom

В России разработали новый тест для диагностики цитомегаловирусной инфекции, также известной как герпес пятого типа. Об этом рассказали «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре (РПН).

Новый набор реагентов был разработан сотрудниками ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. С его помощью можно не только установить факт наличия вируса, но и измерить его уровень в организме человека.

Цитомегаловирус — широко распространенное заболевание. В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии указали на преимущество нового теста, который помогает определить степень вирусной нагрузки, что имеет большое практическое значение.

Ранее в РПН прокомментировали ситуацию с ростом заболеваемости ОРВИ. В ведомстве заявили об отсутствии оснований для введения локдауна. Глава РПН Анна Попова пояснила, что пока введение каких-либо дополнительных мер регулирования не планируется.

