В ВСУ мобилизовали шизофреников

В Виннице работники военкомата мобилизовали четырех человек, больных шизофренией

В Виннице сотрудники военкомата мобилизовали четырех человек, больных шизофренией, и принуждают врачей переписать их диагнозы. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Винницкой психбольнице находятся четыре шизофреника, которых "бусифицировали" сотрудники территориального центра комплектации. Вы понимаете, что значит этот диагноз, если ему дадут в руки автомат», — приводятся в публикации слова местного журналиста Сергея Медяника.

Отмечается, что командование Вооруженных сил Украины также отказывается увольнять со службы психически нездоровых бойцов.

