Военкор предрек антироссийскую провокацию в Европе

Военкор Поддубный: Запад может устроить провокацию в Европе и обвинить Россию
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Страны Запада могут устроить серьезную провокацию в Европе и обвинить Россию в происшествии. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя слова бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса.

Бывший эстонский лидер заявил, что НАТО «неохотно предпринимает какие-либо действия» в ответ на то, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, и добавил, что только какое-либо событие с массовыми жертвами и реальная трагедия вынудит страны НАТО быть более активными.

«Что это, если не анонс большой рукотворной беды, ответственность за которую повесят потом на Россию? Случись завтра на территории Европы, не дай Бог, конечно, теракт, "русский след" будет найден там еще до того, как осядет пыль», — прокомментировал военкор слова Ильвеса.

Ранее «русский след» нашли в ликвидации бывшего главы СНБО Андрея Парубия. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Никаких доказательств причастности России к смерти Парубия он не привел.

