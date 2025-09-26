26 сентября в России отмечают День рождения Байкальского заповедника, а в мире празднуют Всемирный день контрацепции. Православные верующие вспоминают священномученика Корнилия Сотника. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 26 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День рождения Байкальского заповедника

26 сентября 1969 года в СССР был организован Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Сейчас он признан объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

На территории Байкальского заповедника обитают более 300 видов позвоночных животных, 50 из них занесены в Красную книгу Бурятии, 18 — в Красную книгу России. Также здесь насчитывается почти 1300 видов растений, более 800 видов лишайников и свыше 200 видов грибов. Полюбоваться ими может любой желающий, предварительно оставив заявку на сайте.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Праздники в мире

Всемирный день контрацепции

Международная кампания стартовала в 2007 году по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья. Главная цель Дня — снизить количество абортов по всему миру, распространив информацию о том, как важно проявить ответственность в планировании семьи.

Какие еще праздники отмечают в мире 26 сентября

День встречи старых друзей;

Всемирный день здоровья окружающей среды;

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия;

Европейский день языков;

День национального флага в Эквадоре.

Какой церковный праздник 26 сентября

День памяти обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме

26 сентября церковь вспоминает торжество по случаю освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме. По преданию, он сооружен на месте распятия, погребения и воскресения Мессии. Приказ о строительстве отдал равноапостольный император Константин Великий (306-337), первый из римских правителей, признавший христианскую религию. После долгого языческого господства он очистил места, связанные с памятью Христа, от идольских капищ. На месте, где его мать нашла засыпанный землей Гроб Господень, и освятили храм.

В народе праздник называется Воскресением Словущим, то есть, в отличие от самой Пасхи, День освящения Иерусалимского храма лишь «слывет» (считается) Воскресением.

Фото: Gerd Eichmann / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 26 сентября

Предпразднство Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня;

День памяти священномученика Корнилия Сотника;

День памяти мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона Александрийских;

День памяти мученика Селевка Галатийского;

День памяти мучеников Макровия и Гордиана Новодунских;

День памяти священномученика Иулиана Галатийского.

Приметы на 26 сентября

В народном календаре 26 сентября — Корнилов день. На Руси верили, что в это время все растения прекращают свой рост, а плоды перестают созревать и начинают мерзнуть. Так что в Корнилов день активно собирали урожай корнеплодов и готовили землю к зиме.

Угостить домочадцев блюдом из редьки — к миру в семье;

Богатый урожай редьки — к достатку в доме;

Красная луна предвещает ветреную погоду;

Дождливая погода — к хорошему урожаю на следующий год;

Грачи улетели на юг — к скорому снегу.

Кто родился 26 сентября

Олег Басилашвили (91 год)

Фото: Юрий Белинский / ИТАР-ТАСС

Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР. За годы карьеры он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди которых «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Курьер» и «Мастер и Маргарита». С 1959 года по настоящее время Басилашвили играет на сцене Большого драматического театра в Санкт-Петербурге.

Серена Уильямс (44 года)

Серена Уильямс — американская теннисистка, четырехкратная олимпийская чемпионка. Она завоевала 23 титула Большого шлема в одиночном разряде, став одной из самых титулованных спортсменок в истории тенниса. Достижения спортсменки значительно повлияли на развитие мирового женского тенниса. Кроме спортивной карьеры, Уильямс активно занимается благотворительностью и бизнесом.

Кто еще родился 26 сентября