26 сентября в России отмечают День рождения Байкальского заповедника, а в мире празднуют Всемирный день контрацепции. Православные верующие вспоминают священномученика Корнилия Сотника. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 26 сентября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День рождения Байкальского заповедника
26 сентября 1969 года в СССР был организован Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Сейчас он признан объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
На территории Байкальского заповедника обитают более 300 видов позвоночных животных, 50 из них занесены в Красную книгу Бурятии, 18 — в Красную книгу России. Также здесь насчитывается почти 1300 видов растений, более 800 видов лишайников и свыше 200 видов грибов. Полюбоваться ими может любой желающий, предварительно оставив заявку на сайте.
Праздники в мире
Всемирный день контрацепции
Международная кампания стартовала в 2007 году по инициативе ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья. Главная цель Дня — снизить количество абортов по всему миру, распространив информацию о том, как важно проявить ответственность в планировании семьи.
Какие еще праздники отмечают в мире 26 сентября
- День встречи старых друзей;
- Всемирный день здоровья окружающей среды;
- Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия;
- Европейский день языков;
- День национального флага в Эквадоре.
Какой церковный праздник 26 сентября
День памяти обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме
26 сентября церковь вспоминает торжество по случаю освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме. По преданию, он сооружен на месте распятия, погребения и воскресения Мессии. Приказ о строительстве отдал равноапостольный император Константин Великий (306-337), первый из римских правителей, признавший христианскую религию. После долгого языческого господства он очистил места, связанные с памятью Христа, от идольских капищ. На месте, где его мать нашла засыпанный землей Гроб Господень, и освятили храм.
В народе праздник называется Воскресением Словущим, то есть, в отличие от самой Пасхи, День освящения Иерусалимского храма лишь «слывет» (считается) Воскресением.
Какие еще церковные праздники отмечают 26 сентября
- Предпразднство Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня;
- День памяти священномученика Корнилия Сотника;
- День памяти мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона Александрийских;
- День памяти мученика Селевка Галатийского;
- День памяти мучеников Макровия и Гордиана Новодунских;
- День памяти священномученика Иулиана Галатийского.
Приметы на 26 сентября
В народном календаре 26 сентября — Корнилов день. На Руси верили, что в это время все растения прекращают свой рост, а плоды перестают созревать и начинают мерзнуть. Так что в Корнилов день активно собирали урожай корнеплодов и готовили землю к зиме.
- Угостить домочадцев блюдом из редьки — к миру в семье;
- Богатый урожай редьки — к достатку в доме;
- Красная луна предвещает ветреную погоду;
- Дождливая погода — к хорошему урожаю на следующий год;
- Грачи улетели на юг — к скорому снегу.
Кто родился 26 сентября
Олег Басилашвили (91 год)
Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР. За годы карьеры он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, среди которых «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «Курьер» и «Мастер и Маргарита». С 1959 года по настоящее время Басилашвили играет на сцене Большого драматического театра в Санкт-Петербурге.
Серена Уильямс (44 года)
Серена Уильямс — американская теннисистка, четырехкратная олимпийская чемпионка. Она завоевала 23 титула Большого шлема в одиночном разряде, став одной из самых титулованных спортсменок в истории тенниса. Достижения спортсменки значительно повлияли на развитие мирового женского тенниса. Кроме спортивной карьеры, Уильямс активно занимается благотворительностью и бизнесом.
Кто еще родился 26 сентября
- Брайан Ферри (80 лет) — британский певец и автор песен, лидер группы Roxy Music;
- Светлана Иванова (40 лет) — российская актриса.
- Людмила Максакова (85 лет) — советская и российская актриса;
- Александра Флоринская (48 лет) — российская актриса.