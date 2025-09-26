Аналитик Уотсон: Зеленский умалчивает об убитых ВСУ детях в Донбассе

Аналитик Алан Уотсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский умалчивает о детях в Донбассе, которых убили его боевики. Об этом эксперт написал в социальной сети Х.

Уотсон обвинил Зеленского, что тот отказывается говорить об убитых Вооруженными силами Украины (ВСУ) детях в Донбассе

«Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО?» — осудил украинского лидера аналитик.

27 июля 2014 года вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар из установок «Град» по центру Горловки. Это привело к гибели 22 мирных жителей, в том числе четверых детей. В мае 2015 года в донецком парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола в память о детях Донбасса, погибших в ходе военных действий, был открыт мемориальный комплекс под названием «Аллея ангелов».