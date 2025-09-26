Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:22, 26 сентября 2025Мир

Аналитик осудил Зеленского за гибель детей в Донбассе

Аналитик Уотсон: Зеленский умалчивает об убитых ВСУ детях в Донбассе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Аналитик Алан Уотсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский умалчивает о детях в Донбассе, которых убили его боевики. Об этом эксперт написал в социальной сети Х.

Уотсон обвинил Зеленского, что тот отказывается говорить об убитых Вооруженными силами Украины (ВСУ) детях в Донбассе

«Хочет ли Зеленский прокомментировать мемориалы детям Донбасса, убитым его нацистскими головорезами, которых вооружила НАТО?» — осудил украинского лидера аналитик.

27 июля 2014 года вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар из установок «Град» по центру Горловки. Это привело к гибели 22 мирных жителей, в том числе четверых детей. В мае 2015 года в донецком парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола в память о детях Донбасса, погибших в ходе военных действий, был открыт мемориальный комплекс под названием «Аллея ангелов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия представит стратегию бесконтактных боевых действий на Украине

    Аналитик осудил Зеленского за гибель детей в Донбассе

    Командир ВСУ пообещал уничтожить своих бойцов FPV-дронами в случае отступления

    Останки неизвестной женщины индентифицировали спустя 20 лет после убийства

    Раскрыт секрет долголетия самой пожилой женщины мира

    Предсказано будущее курса рубля в октябре

    В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

    В США выступили с призывом к Трампу

    В российском регионе загорелся нефтеперерабатывающий завод после атаки БПЛА

    Россиянин описал Коста-Рику словами «сплошная зависть»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости