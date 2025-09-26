Россия
12:36, 26 сентября 2025Россия

Названы цели массированного и групповых ударов ВС России в зоне СВО

Минобороны: ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов в зоне СВО
Никита Абрамов
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли шесть групповых и один массированный удары в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 20 по 26 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Поражение удалось нанести предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), и складам с боеприпасами.

Помимо того, удары наносились по местам сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности ночной атаки ВСУ на Россию. В оборонном ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны сбили 55 беспилотников. Из них 20 уничтожены над акваторией Азовского моря.

