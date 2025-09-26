Рейтинг Путина среди россиян изменился

ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 82 процента россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 82 процента граждан, что на 1 процентный пункт выше, чем неделей ранее. Обновленный рейтинг главы государства опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о деятельности президента высказались 8 процентов респондентов, еще 11 процентов не определились.

Доля россиян, доверяющих Путину, также изменилась и выросла до 81 процента. Противоположного мнения придерживаются 10 процентов граждан, еще 9 процентов затруднились с ответом на вопрос социологов.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 19 по 21 сентября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами рассказал, что работа главы государства не подразумевает полноценного ухода в отпуск. По его словам, у президента «практически никогда» не бывает длительного отдыха, а полноценных выходных «просто физически не может быть».