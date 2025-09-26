В российском регионе пятилетний ребенок мигрантов выпал из окна

В Ленобласти пятилетний ребенок мигрантов выпал из окна пятиэтажки и выжил

В Светогорске в Выборгском районе Ленинградской области пятилетний ребенок мигрантов выпал из окна пятиэтажки и выжил. Об этом стало известно «Фонтанке».

Прохожие в российском регионе заметили на асфальте под окнами дома девочку без чувств и вызвали бригаду медиков. Оперативники выяснили, что пострадавшую воспитывает пара из Средней Азии, в день инцидента ребенок был один в квартире на последнем этаже.

Девочку отвезли в тяжелом состоянии в больницу. Следователи начали проводить проверку по факту случившегося.

Правоохранители призвали родителей не оставлять детей без присмотра и отодвигать от окон все, что может помочь им забраться на подоконник.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области за сутки два ребенка упали с большой высоты и выжили. Обоих детей доставили в реанимацию.