Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 26 сентября 2025Россия

В российском регионе пятилетний ребенок мигрантов выпал из окна

В Ленобласти пятилетний ребенок мигрантов выпал из окна пятиэтажки и выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Светогорске в Выборгском районе Ленинградской области пятилетний ребенок мигрантов выпал из окна пятиэтажки и выжил. Об этом стало известно «Фонтанке».

Прохожие в российском регионе заметили на асфальте под окнами дома девочку без чувств и вызвали бригаду медиков. Оперативники выяснили, что пострадавшую воспитывает пара из Средней Азии, в день инцидента ребенок был один в квартире на последнем этаже.

Девочку отвезли в тяжелом состоянии в больницу. Следователи начали проводить проверку по факту случившегося.

Правоохранители призвали родителей не оставлять детей без присмотра и отодвигать от окон все, что может помочь им забраться на подоконник.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области за сутки два ребенка упали с большой высоты и выжили. Обоих детей доставили в реанимацию.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возросло число насмерть отравившихся суррогатным алкоголем в российском городе

    Стало известно о решившем не атаковать цель в зоне СВО российском военном

    Названа причина массового смертельного отравления алкоголем в российском городе

    В ВСУ призвали «фильтровать» слова Трампа

    Разбегающаяся от выстрела ракетницы толпа в российском городе попала на видео

    Вышедшую замуж за ушедшего на СВО россиянина многодетную мать лишили выплат

    Венгрия объявила «Антифа» террористической организацией

    Сыгравшую Машу Васнецову в «Папиных дочках» актрису заподозрили в помолвке

    Антиндроновый «Серп» представят в Белоруссии

    Пассажиры захотели линчевать сотрудника авиакомпании в аэропорту России и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости