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11:35, 30 июля 2025Россия

В российском регионе за сутки двое детей выпали из окон на большой высоте и выжили

В Воронежской области за сутки двое детей упали с большой высоты и выжили
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В российском регионе за сутки двое детей выпали из окон на большой высоте. Об этом сообщает Telegram-канал «Большой воронежский».

29 июля шестилетний ребенок выпал из окна 6 этажа. Это произошло, потому что москитная сетка не выдержала веса ребенка. Момент его падения попал на видео.

Вечером того же дня стало известно о еще одном таком же случае. Годовалая девочка выпала из окна на пятом этаже.

Обоих детей доставили в реанимацию. Сведений об их состоянии нет.

Ранее в Москве девочка выпала с девятого этажа и выжила. Согласно данным столичной прокуратуры, она осталась без присмотра родителей и оперлась на москитную сетку.

ЖЗЛ
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