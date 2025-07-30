В российском регионе за сутки двое детей выпали из окон на большой высоте и выжили

В Воронежской области за сутки двое детей упали с большой высоты и выжили

В российском регионе за сутки двое детей выпали из окон на большой высоте. Об этом сообщает Telegram-канал «Большой воронежский».

29 июля шестилетний ребенок выпал из окна 6 этажа. Это произошло, потому что москитная сетка не выдержала веса ребенка. Момент его падения попал на видео.

Вечером того же дня стало известно о еще одном таком же случае. Годовалая девочка выпала из окна на пятом этаже.

Обоих детей доставили в реанимацию. Сведений об их состоянии нет.

Ранее в Москве девочка выпала с девятого этажа и выжила. Согласно данным столичной прокуратуры, она осталась без присмотра родителей и оперлась на москитную сетку.