Южная Корея открыла предупредительный огонь по судну КНДР

Yonhap: Южная Корея открыла предупредительный огонь в сторону судна КНДР

Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону коммерческого судна КНДР из-за того, что оно якобы нарушило Северную разграничительную линию (NLL) в Желтом море, которую южнокорейские власти считают фактической морской границей. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники.

«Южнокорейские военные, следившие за продвижением северокорейского корабля к Северной разграничительной линии, выпустили предупреждающие сигналы, однако судно пересекло линию. В связи с этим южнокорейский военный корабль произвел около 60 предупредительных выстрелов», — отмечается в публикации.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, 140-метровое северокорейское судно пересекло NLL около пограничного южнокорейского острова Пэннёндо в 5:06 утра (25 сентября 23:06 по мск) и оставалось на южной стороне в течение часа. КНДР не признают Северную разграничительную линию.

22 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная и Южная Кореи никогда не смогут объединиться, поскольку это два разных государства. По его словам, южнокорейская республика является «колониальной страной, которая находится под огромным влиянием США во всех сферах».