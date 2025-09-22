Мир
13:29, 22 сентября 2025Мир

Ким Чен Ын высказался об объединении КНДР с Южной Кореей

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Северная и Южная Кореи никогда не смогут объединиться, поскольку это два разных государства. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Как мы и [Южная] Корея можем объединиться? Был ли когда-нибудь в мировой истории случай, когда две враждующие страны объединились при таких обстоятельствах? Зачем добиваться этого, если одному из нас придется исчезнуть? Мы четко фиксируем в своем законодательстве, что мы и [Южная] Корея — две разные страны, имеющие границу между собой, и что мы никогда не сможем стать единым целым», — отметил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын также указал на то, что Пхеньян не видит смысла в создании с Сеулом одного государства «с точки зрения национальных интересов». По его словам, Южная Корея является «колониальной страной, которая находится под огромным влиянием США во всех сферах».

3 июля президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён допустил объединение с КНДР. По его словам, Юг и Север «могут объединиться и через сотни лет», если сохранят национальную общность.

