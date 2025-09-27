Бывший СССР
Лукашенко описал разговор с Путиным фразой «думали, как нам выжить в это сложное время»

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко описал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным фразой «думали, как нам выжить в это сложное время». Слова главы республики передает БелТА.

По словам Лукашенко, ситуация в мире заставляет даже такие богатые ресурсами страны задумываться о своих действиях. А небольшим странам, как Белоруссия, тем более необходимо эффективно работать, чтобы развиваться. «Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать», — сказал он.

Ранее в беседе с журналистом Павлом Зарубиным президент Белоруссии заявил, что узнал от российского лидера об «очень хорошем предложении» по Украине. Однако подробности раскрывать он не стал.

Кроме того, после переговоров с президентом России Александр Лукашенко назвал себя трампистом, подчеркнув, что понимает главу Белого дома Дональда Трампа и его тактику.

