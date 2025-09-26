Лукашенко назвал себя трампистом после разговора с Путиным

Лукашенко назвал Трампа бунтарем, а себя трампистом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал характеристику президенту США Дональду Трампу, назвав его бунтарем, а себя белорусский лидер указал как трамписта. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

«У Трампа, я его понимаю, у него такая тактика: надавить — отступить, отступить — надавить, где-то напролом пойти. Бунтарь в самом хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь от Трампа в этом плане и себя называю трампистом», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о настрое американского президента на урегулирование конфликта на Украине.

Помимо этого, как отметил Александр Лукашенко, с уважением к Дональду Трампу относится и президент России Владимир Путин, а сами лидеры понимают, что у президента США непростая ситуация в стране.

Ранее президент Белоруссии заявил, что хотел бы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, наступило время, когда Москва, Киев и Минск должны договориться об окончании военных действий.