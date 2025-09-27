Председатель ГД Володин: Запад хочет полного исчезновения России

Комментируя слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о распаде СССР, заявившей, что это событие стало «счастьем всей ее жизни», председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Запад хотел бы полного исчезновения России. Об этом он написал в Max.

По его словам, подобные заявления подтверждают негативное отношение западных стран к России.

«Говоря о распаде СССР, наш президент назвал это событие величайшей катастрофой ХХ века. На что Меркель заявила, что для нее это счастье всей ее жизни», — порассуждал он, подчеркнув, что такие, как Меркель, хотели бы, чтобы России не было.

Ранее Ангела Меркель ответила на вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, они были по разные стороны баррикад.