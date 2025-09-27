Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 27 сентября 2025Россия

Меркель уличили в мечтах об исчезновении России

Председатель ГД Володин: Запад хочет полного исчезновения России
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Stefanie Loos / Reuters

Комментируя слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о распаде СССР, заявившей, что это событие стало «счастьем всей ее жизни», председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Запад хотел бы полного исчезновения России. Об этом он написал в Max.

По его словам, подобные заявления подтверждают негативное отношение западных стран к России.

«Говоря о распаде СССР, наш президент назвал это событие величайшей катастрофой ХХ века. На что Меркель заявила, что для нее это счастье всей ее жизни», — порассуждал он, подчеркнув, что такие, как Меркель, хотели бы, чтобы России не было.

Ранее Ангела Меркель ответила на вопрос об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, они были по разные стороны баррикад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме одной фразой отреагировали на допуск российских паралимпийцев с флагом и гимном

    Российский дрон заметил гражданское авто, не стал бить по нему и полетел дальше

    Умер раненный во время теракта в «Крокусе» концертный промоутер

    Россиян предупредили об опасности привычки жить в долг

    Туроператоры выступили с предложением к ведомствам Турции после ЧП с туристами

    У подростка из Москвы чуть не взорвалась почка

    Меркель уличили в мечтах об исчезновении России

    Признанная недружественной страна попросила Лаврова защитить интересы бизнеса в России

    Врач назвал разницу между мужским и женским алкоголизмом

    Раскрыто число задержанных по делу о смертельных отравлениях россиян суррогатом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости