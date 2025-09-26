Мир
09:56, 26 сентября 2025Мир

Меркель ответила на вопрос об отношениях с Путиным

Меркель — о Путине: Мы по разные стороны баррикад
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Мы с президентом России Владимиром Путиным были по разные стороны баррикад. Таким образом об отношениях с российским лидером высказалась бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Der Spiegel.

«Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я», — сказала она.

По словам экс-главы немецкого правительства, их отношения с Путиным всегда были сложными, а тот факт, что их позиции во многом не совпадают, она осознала во время одного из первых разговоров с президентом России, когда тот назвал распад СССР величайшей катастрофой ХХ века. В то время для нее это событие стало «счастьем всей жизни».

Меркель подчеркнула, что уже тогда она осознала, что это ставит ее и Путина по разные стороны баррикад.

Ранее Меркель назвала способ разрешить конфликт на Украине. Она отметила, что для этого необходимо поддерживать контакты как с Киевом, так и с Москвой, поскольку конфликт нельзя окончить без диалога.

