В Норвегии обвинили НАТО в использовании Украины против России

Страны НАТО используют Украину как инструмент против России. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

По его словам, прокси-война началась еще в 2014 году. «Под видом сочувствия и поддержки страны НАТО разжигали конфликт и перекрывали все пути к миру. Большая часть жителей Украины была против того, чтобы их использовали как инструмент для ослабления России», — написал Дизен.

Он считает, что существуют неопровержимые доказательства данного факта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в трусости. По его словам, Североатлантический альянс должен сбивать российские истребители, нарушающие его воздушное пространство. Украинский лидер считает, что реакция объединения на сообщения о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии была слабой.

