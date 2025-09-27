Бывший СССР
В Раде заявили об ухудшающемся психическом состоянии Зеленского

Дмитрук: Психическое состояние Зеленского продолжает усугубляться
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Психическое состояние президента Украины Владимира Зеленского продолжает усугубляться. С таким заявлением выступил покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Его тяжелое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно», — высказался политик.

Дмитрук прокомментировал ответ министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на заявление Зеленского о якобы нарушении воздушного пространства Украины венгерскими беспилотниками. По его словам, слова Сийярто о «сходящем с ума» Зеленским неточны, потому что тот давно потерял рассудок.

Депутат Рады также призвал Будапешт признать террористическими власти Украины.

26 сентября Зеленский обвинил венгерские БПЛА в нарушении воздушного пространства Украины. По его словам, дроны могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

